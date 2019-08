Nancy (55) uit Almelo heeft hersenschudding die niet meer overgaat: ‘Ben schim van wie ik was’

Medicijn voor multiple sclerose in basispak­ket is geweldig nieuws voor echtpaar uit Almelo

8 augustus DEN HAAG/ALMELO - Fampyra, een geneesmiddel voor mensen met multiple sclerose, komt per 1 september in het basispakket voor patiënten van 18 jaar en ouder. Aldus Bruno Bruins, minister Medische Zorg, in een brief aan de Tweede Kamer. Voor een strijdvaardig echtpaar uit Almelo is dat een enorme opluchting.