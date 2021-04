Nederland geniet massaal van Twentse speelfilm ‘De Beentjes’: ‘Deze kijkcijfers heb ik nog nooit meegemaakt’

Doepark De Hagen komt nu al tot leven, ook de nieuwe maaimachi­ne El Toro is er klaar voor

20 april ALMELO - Doepark De Hagen is nog niet klaar, maar door het voorjaar komt de recreatie- en educatietuin nu al tot leven. Jong en oud weten de weg te vinden naar deze bijzondere plek in de stad. Dinsdag was het even extra druk. De gloednieuwe maaimachine werd afgeleverd en in gebruik genomen.