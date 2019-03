Neefje (10) Herman Finkers krijgt lachers op z’n hand met grap over FC Twente

Man (40) op heterdaad betrapt bij winkeldief­stal in Almelo

12:59 ALMELO - Een 40-jarige man uit Almelo is donderdag aangehouden voor winkeldiefstal in een supermarkt aan de Bornerbroeksestraat in zijn stad. Het was niet de eerste keer dat de Almeloër een winkel verliet zonder te betalen. Deze keer werd hij op heterdaad betrapt.