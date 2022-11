Niemand weet precies hoe de hoogzwangere Maxime (22) door de winkelvloer kon zakken: ‘Maar wij zijn aansprakelijk’

ALMELO - Kledingzaak Habbekrats, waar de 22-jarige hoogzwangere Maxime zaterdag door de vloer zakte en in een volgelopen kelder terecht kwam, is inmiddels weer open. De eigenaar van het pand, de Almelose woningcorporatie Sint Joseph, heeft het gat provisorisch laten dichten. Nu is het tijd voor het vervolg: hoe kon het ongeluk gebeuren, en wie is eigenlijk aansprakelijk?

Het gat in de tegelvloer van de kledingzaak aan de Ootmarsumsestraat 320 ontstond afgelopen zaterdagmiddag. Plots zakte de vloer onder de voeten weg van de hoogzwangere Maxime. De onfortuinlijke Almelose ging kopje onder en moest zich minutenlang aan de rand vastklampen. Ondertussen was ze heel erg bang dat er iets mis zou zijn met haar ongeboren kind, vertelde ze aan deze krant. In het ziekenhuis bleek later dat alles goed was.

Noodvoorziening

„Gelukkig gaat nog steeds alles goed en dat is het allerbelangrijkste”, benadrukt Habbekrats-eigenaar Peter Bakker, die sinds het ongeluk veelvuldig contact heeft met Maxime. Bakker vertelt dat de winkel dinsdagmiddag weer open is gegaan. „Een aannemer heeft in opdracht van Sint Joseph een noodvoorziening aangebracht. Absoluut veilig. Later volgt een definitieve oplossing.” Bakker, die het pand huurt, zegt sinds de berichtgeving over het ongeval te zijn bedolven onder media-aandacht.

Wie is er verantwoordelijk?

De grote vraag die blijft hangen is: hoe heeft dit ongeluk, dat wonderwel goed afliep, kunnen gebeuren? En wie is verantwoordelijk voor de slechte staat van de vloer in de kledingwinkel?