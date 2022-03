Nieuw hoofdstuk in dorpsrel Aadorp: Almelo weert biljarters en darters uit loods, en betaalt 27.000 euro schadevergoeding

kruisboogdrama almelo Bewijzen stapelen zich op tegen Kenzo K., maar van een psychose door drugsge­bruik is geen sprake

ALMELO - Kenzo K. was niet onder invloed van lsd toen hij op 17 september in een psychose zijn onderbuurvrouw Zonund Kardanakyan (70) en haar nicht Maral Dermovsesian (52) om het leven zou hebben gebracht. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft dat uitgewezen. Dat bleek vrijdagmiddag in de tweede pro-formazitting in de Almelose rechtbank.

4 maart