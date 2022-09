Nieuwe Almelose cultuurmakelaar met kunstenaars om tafel en op zoek naar ‘rauwe ruimtes met rafelrandje’

Bela (76) uit Nijverdal heeft ‘verschrik­ke­lij­ke hekel’ aan Nederland: ‘Bij sommigen als Jodenmeis­je niet welkom’

NIJVERDAL - „In Nederland ben ik Bela, in Israël Ruth en in Nijverdal de dochter van Samuel Prins.” Bela Ruth Samuel-Tenenholtz (76) uit Haifa was deze week even terug in haar geboorteplaats om haar familiekroniek te delen. „Ik heb een verschrikkelijke hekel aan Nederland, omdat velen geen hand hebben uitgestoken om de moord op zoveel Joden te voorkomen.”

