Nieuwe Almelose zwembad wordt miljoenen duurder: ‘Maar we moeten iets, anders kom je in de problemen’

Maar één gemeente in Twente biedt spotgoedko­pe duurzaam­heids­le­ning aan: waarom blijven alle anderen achter?

ALMELO - Behalve Almelo is er geen enkele andere gemeente in Twente die aan zijn inwoners leningen verstrekt voor het verduurzamen van huizen. Terwijl daar in tijden van huizenhoge energieprijzen wel behoefte aan is. De Vereniging Eigen Huis betreurt die passieve houding zeer. „Gemeenten kunnen tegen aantrekkelijker voorwaarden geld lenen dan jij en ik.”

21 oktober