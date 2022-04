Nieuwe bus met 72 vluchtelingen onderweg naar Twente, ook 2 honden mee

ALMELO - Een grote bus vol met Oekraïense vluchtelingen vertrekt deze woensdag vanuit Polen en komt naar verwachting een dag later aan in Almelo. Het is de vierde bus die vanuit een Twents burgerinitiatief richting oorlogsgebied werd gestuurd.

72 vluchtelingen, 2 honden en een kat komen donderdag aan in Huize Alexandra, het voormalige meisjesinternaat in Almelo dat omgetoverd is tot opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen. Er is daar in totaal plek voor ruim 250 vluchtelingen.

Met de beatbuzz

Een eerste groep van 49 oorlogsvluchtelingen nam ruim een week geleden hun intrek in het internaat. Ondertussen werden andere kamers opgeknapt voor de komst van een nieuwe groep, die opgepikt zijn in plaatsen in Zamość, Chełm en Lublin (Polen).

Voor transport is de Beatbuzz, van origine een Twentse feestbus, weer ter beschikking gesteld. Ook zijn er drie begeleiders mee aan boord. Bij vertrek dinsdag vanuit Bornerbroek bleek dat er te weinig eten en drinken ingekocht was. Een tussenstop bij de Spar leverde een spontane donatie op, een volle boodschappenkar mocht gratis mee op de bus.

Niet wachten: actie

Ondernemende mensen uit Almelo, Borne, Bornebroek en Enschede zitten achter dat burgerinitiatief. Het ophalen van de vluchtelingen is afgestemd met de Veiligheidsregio Twente en gemeente Almelo. Met coördinatoren in Polen van tevoren afgestemd welke vluchtelingen mee willen en kunnen op de bus. Tijdens de tweede rit zorgde horrorverhalen over verkrachtingen nog voor problemen.

De Tukkers begonnen de hulpactie omdat ze in de beginfase van de oorlog in Oekraïne niet langer wilden wachten op bureaucratische rompslomp. Dat heeft inmiddels tot vier busritten richting Polen geleid, waarbij meer dan 200 vluchtelingen zijn opgehaald en ondergebracht op een veilige plek in Nederland.

Grote stroom

In Twente zijn inmiddels ruim 1.000 bedden officieel beschikbaar gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Na een trage start werden verschillende locaties klaargemaakt voor de komst van de vluchtelingen, onder meer een klooster in Denekamp, hotel in Losser, oude school in Oldenzaal en een kerk in Delden zijn omgetoverd. De verwachting is er op korte termijn een nieuwe grote stroom vluchtelingen op gang komt, zegt de Veiligheidsregio Twente.

Volledig scherm Sergei spreekt amper Engels, maar wilde graag zijn dank uitdrukken aan iedereen in Nederland. Daarom maakte hij een hartje met zijn handen. Maria (links) is dirigente van een kinderkoor en heeft alles achter moeten laten © Myrthe Effing