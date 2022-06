Nieuwe coalitie Almelo mist meteen eerste kans voor open doel: stop die varkensflat!

Stadsbe­stuur in de startblok­ken in Almelo: Alleen Monique van Saane nieuw gezicht op het pluche

ALMELO - In Den Haag stond het nieuwe kabinet pas tien maanden na de Kamerverkiezingen op het bordes. Almelo had aan drie maanden genoeg. Het nieuwe college van B en W is geïnstalleerd. Drie mannen zaten al op het pluche. Monique van Saane (D66) is nieuwkomer.

22 juni