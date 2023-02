Nieuwe episode in jongerenwerksoap Twenterand: twee organisaties vroegen zelf te laat subsidie aan

Reflection en Jongerenwerk Den Ham gingen afgelopen jaar samen met Incluzio fel in verzet, toen Twenterand na een mislukte samenwerking tussen alle partijen al het jongerenwerk aan ZorgSaam wilde gunnen. Er werden zelfs minderjarigen in stelling gebracht, om de gemeenteraad te bespelen. En daarin slaagden ze ook, want het besluit moet nu over. Maar twee van de drie organisaties zijn nu zelf te laat geweest waren met de aanvraag voor een subsidie, zonder dat ze een geldige reden konden overleggen voor het verzuim.

Twenterand voelde zich gedwongen alsnog geld te geven

Dat blijkt uit stukken in het bezit van deze krant. Volgens wethouder Mark Paters konden beide organisaties, volgens de commissie die dit beoordeelt, ‘geen verschoonbare redenen’ voor het verzuim overhandigen. Daardoor hoefde Twenterand de subsidie niet te verstrekken, maar de gemeente deed dit toch. „Want het weigeren zou juridisch niet stand houden vanuit het gelijkheidsbeginsel. Vanaf maart tot het einde van het jaar krijgen alle organisaties nog een begrotingssubsidie. Als dat niet was geweest, hadden we het kunnen weigeren”, zegt Paters.

Daarmee heeft indirect een meerderheid van de gemeenteraad Incluzio en Jongerenwerk Den Ham nogmaals gered. Want doordat diezelfde raad zelf een streep zette door het besluit om de klus aan ZorgSaam te gunnen, moest er vanaf maart, als de huidige subsidie formeel afloopt, alsnog een middel gevonden worden om alle vier de organisaties geld te geven totdat er een nieuw besluit voor komt te liggen. Dat werd de begrotingssubsidie, waardoor Twenterand de te laat aangevraagde subsidies voor de eerste twee maanden nu juridisch gezien dus wel moest verstrekken.

Gestrande samenwerkingen, ruzies en een mogelijke schadeclaim

Het is tegelijk een nieuwe episode in de soap rond het jongerenwerk, die de laatste jaren bol stond van gestrande samenwerkingen en interne ruzies. Het was voor Twenterand reden om de hele klus voortaan aan één partij te gunnen: ZorgSaam moest het worden, omdat deze organisatie het aan zou kunnen en lokaal geworteld is. Maar dat is dus alsnog teruggedraaid. De kans bestaat dat Twenterand daardoor nog een schadeclaim kan verwachten van ZorgSaam, dat er in de bedrijfsvoering al rekening mee hield dat het vanaf maart de gehele gemeente moest bedienen.

Geld ook gebruikt voor FIFA-toernooites en meidenavonden

Het geld dat Reflection (6.925 euro) en Jongerenwerk Den Ham (7.795 euro) nu alsnog krijgen voor de eerste twee maanden van dit jaar, wordt gebruikt om de jongerencentra open te houden. Ook bekostigt Jongerenwerk Den Ham er FIFA-toernooien, meidenavonden en smokkeltochten mee.

