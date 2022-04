Nieuwe kans voor afgewezen jurist, Almelose gemeenteraad beslist opnieuw over toelating Middelkamp

Afgewezen jurist mag de gemeenteraad van Almelo niet in, geen bezwaar mogelijk: ‘Dit is nogal wat’

Unieke situatie

De kwestie hield de gemeente de afgelopen weken flink bezig. Het is een situatie die zelden voorkomt en daardoor zijn er ook geen standaard oplossingen. Middelkamp is bij de gemeenteraadsverkiezingen gekozen als nummer twee van de Partij Vrij Almelo (PVA). Maar bij beoordeling van zijn nevenfuncties bleek hij voorzitter te zijn van een stichting die een rechtszaak voert tegen de gemeente Almelo.

In de gemeentewet staat dat een raadslid niet gelijktijdig advocaat of adviseur mag zijn in een rechtszaak tegen de gemeente waar hij of zij raadslid is. Volgens Middelkamp was daar ook helemaal geen sprake van en bovendien heeft hij inmiddels zijn functie als voorzitter van de stichting neergelegd.