Nieuwe toneelvoorstelling in Bornerbroek: Bende van Vier neemt volgende maand ‘t Brookshoes over

ALMELO - Het wordt misschien niet de grootste bankroof van Nederland, maar toch wel de meest bijzondere. En, heel apart, de overval wordt uitgedacht in Bornerbroek en gepleegd door bejaarden. Bij wijze van spreken dan want het gaat hier om de nieuwe voorstelling van 't Brooker Toneel.

Het decor van Koen Peeze staat al sinds september op het toneel van dorpscentrum 't Brookshoes. Elke woensdag komen de zeven spelers bij elkaar om te oefenen voor de nieuwe voorstelling. De verwachting is dat ook dit jaar de zaal weer vaak vol zal lopen met publiek. Toneel in Bornerbroek, dat loopt altijd als een trein.

Natuurlijk willen de spelers Carin Wilmink en Marion Sulmann niet alles weggeven. Er moet wel wat te raden over blijven. Over de grote lijn van de voorstelling willen ze echte best wat vertellen. Sulmann: „De voorstelling heet De bende van vier maal zeventig. Een blijspel? Ja natuurlijk, de mensen gaan een avond uit om te plezier te hebben. Dan moet er wel wat te lachen zijn.”

Bejaardentehuis

Die bende waar Sulmann op toneel onderdeel van is, bestaat uit een groepje bejaarden die hun oude dag slijten in een bejaardentehuis. De een loopt met een rollator, de ander met een stok. Maar hoewel oud, er zit nog genoeg pit in het stel voor rare fratsen.

In dit geval ergeren ze zich aan de bezuinigingen in het bejaardentehuis. Ze besluiten om een bankoverval te plegen. De directeur wordt kundig om de tuin geleid. Uiteindelijk lukt die overval en maken ze zelfs een reisje naar een warm land. De voorstelling is een aaneenschakeling van komische verwikkelingen en misverstanden. Je moet er wel even de tijd voor nemen. De voorstelling duurt voor de pauze vijf kwartier. Daarna komt er nog eens een uurtje bij.

‘Heel gezellig clubje’

‘t Brooker Toneel is ooit opgericht door de familie Hilberink. Die hield het toneel in Bornerbroek jarenlang aan de praat. Na een jarenlange dip, werd er eind jaren tachtig opnieuw leven in geblazen. Sindsdien is ook Sulmann van de partij. „Het is een heel gezellig clubje. We kennen elkaar door en door en spelen alles in het plat. Op dit moment hebben we zeven leden, waarvan drie vrouwen. Verder nog een souffleuse en Koen Wilmink die voor ons altijd de decors bouwt.”

Wie de Bende van vier maal zeventig wil zien, kan in 't Brookshoes terecht op 3, 4, 10, 11, 17 en 18 maart. Kaarten reserveren kan bij Marion Sullman, 074-3841802.