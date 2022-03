Nobele daad of kiezersbedrog? Tessa haalde meer dan genoeg stemmen, maar gaat niet de Almelose gemeenteraad in

ALMELO - SP-kandidaat Tessa Grobben kreeg 353 voorkeurstemmen. Genoeg voor een zetel in de Almelose gemeenteraad. Toch komt ze er niet in. Op basis van een afspraak binnen de SP die vooraf niet bekend is gemaakt, maar ook op basis van haar eigen gevoel. Edelmoedig of kiezersbedrog?

Een nieuwe baan bij de Belastingdienst, net verhuisd en hoogzwanger van haar eerste kind. Het leven van Tessa Grobben (29) zit de laatste tijd vol veranderingen. Daar had ook nog een plek in de gemeenteraad bij kunnen komen, maar dat gaat dus niet door. Ofschoon Grobben wel gekozen is, met voorkeurstemmen.

Quote Het gaat niet om mij, maar om het verhaal van de SP Tessa Grobben

Grobben stond op plek nummer drie, als eerste vrouw, op de lijst van de SP. Tijdens de campagne had ze al het gevoel dat veel Almeloërs op haar zouden stemmen. „Ik kreeg veel positieve reacties. Al voerde ik geen persoonlijke campagne. Want dat doen we bij de SP niet”, benadrukt ze.

Geen voorkeurszetel

Dat neemt niet weg dat Grobben graag de gemeenteraad in wilde. Maar toen woensdagavond, even voor middernacht, de stembusuitslag door burgemeester Arjen Gerritsen in de stadhuishal bekend werd gemaakt, wist Grobben genoeg.