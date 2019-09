Nog geen bewijs voor seksueel misbruik van chihuahua in Almelo

Jongetje gewond na aanrijding door stadsbus in Almelo

2 september ALMELO - Op de Henriette Roland Holstlaan in Almelo is maandagmiddag een jongetje aangereden door een stadsbus. Het kind raakte daarbij gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe erg de verwondingen zijn is nog niet bekend, maar het jongetje was aanspreekbaar.