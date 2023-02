Nog geen plannen? Dit kun je doen in Almelo in het weekend van 17, 18 en 19 februari

indebuurt.nlHet weekend staat voor de deur. Sommigen maken zich klaar voor een weekend vol carnaval, anderen moeten er niets van hebben. Gelukkig is er dit weekend weer van alles te doen in onze stad. Hierbij de uittips voor Almelo voor het weekend van 17, 18 en 19 februari 2023.

FILM: Boiling Point

Bij Hof 88 draait vrijdag (14.00 en 20.15 uur) de film Boiling Point. Op de drukste avond van het jaar probeert de veeleisende chef-kok Andy Jones (Stephen Graham) in zijn populaire Londense restaurant de balans te vinden tussen professionele en persoonlijke problemen. Een verrassingsbezoek van de Voedsel- en Warenautoriteit zet het personeel op scherp terwijl het restaurant zich vult met gasten.

Tuckerman live in De Stam

De band Tuckermen komt vrijdagavond optreden in Café De Stam. Het gratis concert begint om 21.30 uur. Deze Almelose band speelt vooral muziek uit de jaren 70 en 80, maar ook van latere datum. Denk aan Gerry Rafferty, Pink Floyd, Dire Straits, Procol Harum, R.E.M. en Acda & De Munnik.

Carnaval in Bornerbroek

Deze zaterdag is de carnavalsoptocht in Knoll’nbrook, zoals Bornerbroek tijdens het carnavalsweekend heet. Zaterdag begint om 15.00 uur de optocht door het dorp met een aantal grote wagens, groepen, individuele deelnemers en kinderen. De route door het dorp is zo’n twee kilometer lang. Na afloop is het feest in de sporthal.

Avond vol countrymuziek

Ben je fan van countrymuziek? Dan zit je zaterdagavond goed in het Theaterhotel Almelo. Om 20.00 uur begint daar het concert Back to the Country van Dick van Altena, Savannah en vijf andere muzikanten. Na de show komt de band naar de foyer van het theater voor een after-party.

Dolly Parton in Hof 88

Nog meer countrymuziek staat zaterdagavond centraal in Hof 88 in Almelo. Daar begint om 20.15 uur de show Voor mijn part Dolly van Milène van der Smissen. Je krijgt een spoedcursus over de enige echte Dolly Parton door haar grootste fan. Met uiteraard de bekende nummers als Jolene en 9 to 5.

Fout feest bij Flashback

In de Grotestraat-Zuid vind je Café Flashback. Daar is zaterdagavond vanaf 21.00 uur Het Foute Feest Festijn. DJ Tim Mulder zorgt voor een avond vol foute muziek. Kom je verkleed, dan krijg je een gratis drankje of een gratis Flügel.

Covers bij The Shamrock

Een muzikale avond en nacht bij The Shamrock op zaterdag 18 februari. Daar is vanaf 22.30 uur een optreden van Non Food. Deze band speelt covers van pop- en rocknummers. Toegang is gratis.

Bomen en struiken in de winter

Als je niet gaat feesten zaterdag, is deze bijeenkomst misschien interessant voor je. Op zondag 19 februari begint om 10.00 uur een lezing in het Natuurhus Almelo met aansluitend een excursie door Doepark de Hagen. Hoe herken je diverse soorten bomen en struiken in de winter en hoe kun je die het beste onderhouden? Deelname is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.

