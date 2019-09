Ode aan de boer

Zo zag ik jaren het boerenleven aan me voorbijtrekken. En veranderen. Steeds weer nieuwe regels. Superheffing en melkquota werden ingevoerd en weer afgeschaft. Door nieuwe mestwetten mochten boeren vanaf, ik meen, de jaren 90 geen mest meer uitrijden met een spuitende giertank. Nee, de stront moest geïnjecteerd worden in de grond. Dat lijkt trouwens mooier dan het is, want nog steeds ben ik niet blij als de buurman gaat injecteren zodra de was buiten hangt. Terwijl ik de varkens in de megastallen om de hoek nooit ruik.