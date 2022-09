OM eist 15 jaar en tbs voor moord op René Lucas in het Schelfhorstpark: officier van justitie gelooft niets van ‘verkrachtingsverhaal’

Gevel stort in, gezin Meijer uit Almelo moet op stel en sprong huurwoning verlaten: ‘We zijn ons rot geschrok­ken’

ALMELO - Derk en Antje Meijer zijn zich rot geschrokken. Een flink deel van de achtergevel van hun sociale huurwoning aan de Celebesstraat in Almelo is ingestort. Na inspectie moest het echtpaar met drie kinderen op stel en sprong de woning verlaten. Het huis is onbewoonbaar verklaard door de gemeente.

15 september