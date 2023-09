OM overtuigd van samenzwering tussen Nigeriaanse miljardair en Joop uit Vroomshoop

Zwembaden in Twente langer open: toezicht en modderla­gen vormen belemme­ring

Het Twentebad in Hengelo houdt haar buitenbad een weekje extra open. De Mors in Delden plakt er een extra weekend aan vast. En de Vijf Heuvels in Markelo bedient door wat te schuiven de dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag de zwemliefhebbers alsnog. Een laag modder houdt Het Ravijn in Nijverdal wél gesloten.