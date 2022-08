Omgevallen grafstenen en onkruid: ‘Mijn vader onderhield ooit de begraafplaats in Aadorp, hij zou zich omdraaien in z’n graf’

Hij komt er regelmatig, zoals hij ook regelmatig op de begraafplaatsen in Twenterand komt, waar ook kennissen en familieleden zijn begraven. Maar vooral het rondje over de begraafplaats in Aadorp levert een schat aan anekdotes en liefdevolle herinneringen op. Hier ligt zijn jeugd. Soms zelfs letterlijk. We staan stil bij een kindergrafje. „M’n broertje. Hij was 5 jaar oud toen hij verongelukte. Onderweg naar het zwembad onder een auto gekomen”, vertelt Wessels.



Marinus wordt nog altijd geëerd door zijn tien broers en zussen. Het vijftig jaar oude graf is keurig onderhouden, net als de meeste andere graven. Maar eromheen is het een puinhoop. Al zeker vijf jaar.