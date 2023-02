Omrijden! Deze wegwerkzaamheden staan gepland in Almelo in februari 2023

indebuurt.nlIedereen die de weg op gaat in Almelo komt vroeg of laat wegwerkzaamheden tegen. Wil je geen verrassingen onderweg en vooraf weten waar je moet omrijden? Hier vind je alle wegafsluitingen en werkzaamheden in Almelo in februari 2023.

Dit artikel geeft een overzicht van wegwerkzaamheden in Almelo die nu (1 februari) bekend zijn. Soms worden werkzaamheden uitgesteld of duren ze langer dan gepland. Houd altijd de (omleidings)borden in de gaten.

Ootmarsumsestraat

Van maandag 13 tot en met dinsdag 21 februari zijn er werkzaamheden in de Ootmarsumsestraat. Er worden zeven middengeleiders in de straat hersteld. Op de eerste dag is de middengeleider bij huisnummers 210-216 aan de beurt en daarna wordt er elke dag eentje aangepakt. De laatste is op dinsdag 21 februari bij nummer 389. Er staan verkeersregelaars die je langs de werklui sturen.

Kerkshofweg

Sinds 16 januari zijn er werkzaamheden in de Kerkhofsweg. Deze zijstraat van de Ootmarsumsestraat brengt je naar het parkeerterrein van de Nettorama en naar de rooms-katholieke begraafplaats van Almelo. Verkeer moet omrijden, al is er wel iets geregeld zodat je bij de begraafplaats kunt komen. Het werk duurt tot begin april. In januari is er gewerkt op de kruising met de Ootmarsumsestraat, dat is af.

Van Rechteren Limpurgsingel

Langs de Van Rechteren Limpurgsingel wordt het fietspad verbreed, zodat fietsers in beide richtingen aan één kant van de weg blijven. Dit werk zou voor de kerst zijn afgerond, maar dat is niet helemaal gelukt. Tot en met 10 maart wordt er gewerkt aan het deel tussen de Hofstraat en Nijreessingel.

Parkeerterrein De Gors

Bij het winkelcentrum op de Windmolenbroek wordt druk gebouwd aan de nieuwe Aldi. Ook het parkeerterrein wordt onder handen genomen. Het totale werk duurt tot en met 10 maart, waarbij steeds een ander deel van het parkeerterrein afgesloten is voor auto’s.

Op 6 en 7 februari zijn ze daarnaast nog bezig met de middengeleider aan de Zeven Bosjes, ter hoogte van het winkelcentrum. Na het storten van beton moet dit een week uitharden, tot en met 14 februari. Verkeer kan er om beurten langs, dat wordt geregeld door verkeersregelaars ter plekke.

Ambachtstraat

In een deel van de Ambachtstraat worden kabels en leiding verlegd. Dit duurt tot en met 24 februari 17.00 uur. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer van en naar de Henriëtte Roland Holstlaan omgeleid. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond wordt de rijbaan weer vrijgegeven voor verkeer.

Kroosstraat en omgeving

In de wijk De Riet wordt het riool vervangen in de Kroosstraat en omgeving. Het project is gestart in november en de klus is opgedeeld in drie fases. Ze zijn bezig in de Kroosstraat, Hulststraat en een gedeelte van de Rietstraat. Volgens planning is alles 3 mei klaar, als het allemaal meezit tenminste.

Koedijk en Maardijk

Langs de Koedijk en een deel van de Maardijk worden grasbetonstenen in de berm gelegd. Dit zijn betonnen stenen waar het gras doorheen kan groeien. Parkeren langs de weg of het passeren via de berm gaat niet tijdens de werkzaamheden. Overdag (van 07.00 tot 16.00 uur) kunnen auto’s er niet langs, (brom)fietsers en voetgangers wel. Het werk duurt tot en met vrijdag 3 februari 17.00 uur.

Brug in Grotestraat

De brug bij Van Olffen in de Grotestraat wordt vervangen. Begin april moet de nieuwe brug over de Aa er liggen. Voetgangers en fietsers kunnen er tijdelijk langs, al kan het zijn dat je toch moet omlopen of omfietsen omdat er specifieke werkzaamheden zijn. Met borden wordt dat ter plekke aangegeven.

Albardastraat in Aadorp

In december zijn werkzaamheden begonnen in de Albardastraat in Aadorp, de weg langs het kanaal. De werkzaamheden zijn vermoedelijk op 20 maart klaar. Tijdens de wegwerkzaamheden in Aadorp word je omgeleid via de Peppellaan en de Aadorpweg.

Gat van Talamini

In de Grotestraat wordt nog volop gewerkt in ‘het gat van Talamini’. Hier komt nieuwbouw. Het totale project loopt van 7 maart 2022 tot 3 maart 2023, een vol jaar. Gelukkig kun je er wel gewoon langs.

Dit is een artikel van indebuurt Almelo. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!