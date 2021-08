Omstanders filmen spectaculaire aanhouding op terras

Dat de mannen mogelijk gewapend waren was door een getuige gezien, nabij het kerkplein in de stad. Die alarmeerde de politie, die meteen met meerdere mensen in kogelwerende vesten ter plekke ging. Ondertussen liepen de mannen het bewuste café in en bestelden daar een biertje. Waar het dus tot een confrontatie kwam.

‘Op je knieën’

De spectaculaire aanhouding is gefilmd en ging gisteren rond in allerlei Whatsapp-groepen. Te zien is hoe twee agenten een man bij het café onder schot houden en schreeuwen: op je knieën, op je knieën. De gekleurde man geeft daar geen gehoor aan. Plotseling wordt hij van achteren door een andere politieman besprongen en tegen de vlakte gewerkt. De twee agenten richten dan hun wapens op andere personen op het terras, die niet in beeld zijn. Daar stopt de video. Hoeveel mensen er precies zijn aangehouden, is nog onbekend.

Volgens uitbaatster Ingrid Talen werkte er in het café op dat moment één barkeeper. Die is niet door de aangehouden mannen lastig gevallen en heeft de situatie rustig opgenomen, zegt ze dinsdagavond rond 22.00 uur.

'Geen vuurwapen gezien’

Ze baalt wel van de gebeurtenis. „Er was niets aan de hand. De mannen bestelden gewoon een biertje en misdroegen zich niet. Ons café heeft er verder ook niets mee te maken. Ik begreep van mijn medewerker dat het voor hem onbekende gasten waren. Hij heeft geen vuurwapen bij hen gezien.”

Dinsdagavond weet Talen echter nog steeds niet wat er precies aan de hand is geweest. Hoeveel mannen er zijn aangehouden weet ze niet, zegt ze. „Het fijne weet ik er nog steeds niet van.”

Gesprek met politie

Woensdag heeft ze een gesprek met de politie over de gang van zaken. Bijvoorbeeld over de vraag of dit niet anders had gekund. „Dit heb ik in 25 jaar nog nooit meegemaakt. Die mannen waren blijkbaar al veel eerder gezien met een mogelijk wapen, in de buurt van de Korenmarkt en kerk. Maar toch krijgen ze de kans om gewoon bij mij naar binnen te lopen. Met dit tot gevolg. Dat vind ik best een dingetje.”

