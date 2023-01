Omstreden asielhotel in Albergen staat al maanden leeg en niemand weet wanneer de 150 vluchtelingen komen

Restaura­tie aan mozaïek in Wierdense­straat in volle gang: ‘Het is een kunstwerk van de inwoners van Almelo’

ALMELO - De tunnel in de Wierdensestraat in Almelo is niet zomaar een tunnel. De wanden vertellen namelijk het verhaal van Almeloër Mans Kapbaarg. Uitgebeeld in mozaïek. Tijdens een renovatie van de tunnel in 2018 raakte het kunstwerk zwaar beschadigd. Kunstenaar Hans Hunter is bezig met het herstel.

15 januari