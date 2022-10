Onafhankelijkheid ontbreekt in kanaaldrama, bewoners volledig afhankelijk van provincie

levensloop Dylan (14) bij de schoolfoto­graaf: ontspannen voor de ontspanner, een keer afdrukken... klaar!

Op je beurt wachten. Wel in de buurt blijven, want het gaat snel. Het duurt langer dan de 1/200ste seconde van de foto, maar het tempo is gestaag. Ga zitten, zet je linkervoet maar op het krukje. Dat geeft een lekkere nonchalante houding. Arm losjes op je dij.

1 oktober