Onderzoek naar Almelose kruisboogschutter Kenzo K. in Pieter Baan Centrum verlengd

Tranen in Stadsboer­de­rij Beeklust: Paard Karel (29) is gestorven

ALMELO - Hij was eigenlijk een bekende Almeloër. Paard Karel heeft in zijn lange leven duizenden bezoekers van de Stadsboerderij Beeklust vermaakt. Als trouwe kartrekker van een rijkoets met een ritje door het park. Of als vriendelijke viervoeter en gezelschapsdier in het weiland. Het hoogstbejaarde paard (29) is woensdag ingeslapen.

20 mei