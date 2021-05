Onrust langs kanaal laait op na visie aannemer: ‘Huizen staan op zand, niet op veen’

Almelo wil duizend huizen extra uit de grond stampen: ‘Voor andere Nederlan­ders die naar Twente verhuizen’

11 mei ALMELO - Duizenden woningen worden er de komende tien jaar de grond uitgestampt in Almelo. Bovenop het geplande aantal (1600) wil het gemeentebestuur 1000 tot 1500 huizen extra bouwen. Voor mensen die hun heil in Twente zoeken. De woningen verrijzen binnen de stadsgrenzen. Want een plan van ontwikkelaars voor een nieuwe woonwijk in Almelo Noord blijft ‘onbespreekbaar’.