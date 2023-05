Onthaal van toekomstige kampioenen; Heraclesfans uit hun dak bij aankomst spelersbus uit Breda

Kerkentuin OASE na grote brand als voorbeeld: ‘Mijn vader vocht voor Duitsland, vader van mijn vrouw voor Nederland’

Een plek voor ontmoeting en verzoening, dat is de oecumenische kerkentuin OASE in Gronau. Vlak over de grens bij Glane, in de natuur naast de Dinkel. Tot een brand, vorig jaar, vrijwel alles op het terrein verwoestte.