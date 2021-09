Ontredderd Almeloos gezin roept om hulp: ‘We zijn buren van beide moorddrama’s’

Hendriëtte Tieman woont in de Zonnebloemstraat in de wijk De Riet. Het tweede huis naast haar is nog altijd verzegeld. Het is de plaats delict waar in de nacht van dinsdag op woensdag 15 september buurvrouw Sandra Rozema (56) om het leven werd gebracht. Haar vriend Floris van V. (43) werd als verdachte aangehouden nadat hij met het stoffelijk overschot naar het ziekenhuis was gereden.