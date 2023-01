Ontslagen agenten Hasan K. en Semih E. waren ‘ijverig en dom’, maar lekten nooit naar grote Almelose hennepbende

Nieuwste feestsensa­tie Sikk Bastards speelt alle zalen plat: ‘Stefan Schipper is knettergek’

VRIEZENVEEN - Hij is de meest onderscheiden fotograaf van ons land, zet zich onvermoeibaar in voor Vjenne Promotie, richtte een van de eerste Metallica fanclubs op en bedacht ‘Tot de nek in de drek’. Stefan Schipper is een niet te stoppen creatieve duizendpoot. In zijn nieuwste project komt alles samen: Sikk Bastards.

