Ooievaar Ollie terroriseert Almelose buurt: ‘Duizenden euro’s schade, maar ik mag niks doen’

Nieuwe was- en strijkser­vi­ce draait allesbehal­ve vlekkeloos in Almelo: verzet tegen extra kosten

3 juni ALMELO - Een geschikte bedrijfsruimte is gevonden. De was- en strijkservice komt langzaam op gang in Almelo. Vooral bedoeld voor inwoners die dat zelf niet meer kunnen, zoals ouderen en chronisch zieken. Maar een aantal WMO-cliënten verzet zich tegen deze verandering, in wezen een bezuinigingsmaatregel.