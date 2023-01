Ook aan de Sportlaan en Rondweg in Enter worden Oekraïeners opgevangen in chalets

ENTER - De gemeente Wierden laat er geen gras over groeien, want ook aan de Sportlaan en Rondweg in Enter worden chalets geplaatst om vluchtelingen op te vangen. Na de Vlierdijk, de Stouweweg en de Ypeloweg in Wierden worden er nog eens 14 tijdelijke woningen geplaatst. De opvanglocatie wordt ingericht voor Oekraïense vluchtelingen.

Na de 56 nieuwe opvangplekken aan de Ypeloweg in Wierden voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen besluit de gemeente Wierden om nog eens 14 chalets te plaatsen aan de Sportlaan en de Rondweg in Enter. Dit keer voor Oekraïense vluchtelingen. De huidige locaties die nu voor deze opvang worden ingezet, zijn niet langer toereikend. Bovendien kunnen de Oekraïense vluchtelingen die nu in een gastgezin worden opgevangen niet voor langdurige tijd blijven.

56 plekken beschikbaar

In de 14 chalets kunnen maximaal 56 vluchtelingen opgevangen worden. Vier per chalet. De gemeente kiest wederom voor deze vorm van opvang, omdat ze hier goede ervaringen mee hebben. Aan de Stouweweg in Wierden zijn namelijk al 18 chalets in gebruik door Oekraïners.

Na onderzoek van de gemeente zijn twee locaties als geschikt uit de bus gekomen. Aan de Sportlaan/Lagedijk worden zes chalets geplaatst. De overige acht chalets worden aan de Rondweg/Rijssenseweg ingericht. Daarnaast worden op beide locaties wasruimtes geplaatst. Het gaat om een tijdelijke opvanglocatie. De vermoedelijke einddatum van de opvang is op 1 januari 2025.

Straal van 500 meter

Alle omwonenden in een straal van 500 meter van de Sportlaan en Rondweg zijn per brief geïnformeerd over de plaatsing van de chalets. Bij vragen kan men contact opnemen met de gemeente via oekraine@wierden.nl.

Wanneer de Oekraïense vluchtelingen hun intrede doen in Enter is nog niet bekend.