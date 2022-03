Ook in het Almelose stemlokaal staat de tijd al jaren stil, een symbool voor een verpauperde democratie

Nieuwsupdate Zorgen om uranium, Oekraïners zijn welkom en een gevalletje legale diefstal: dit was de week in Almelo

ALMELO - En opeens was deze week het ruim 50 jaar oude Verdrag van Almelo actueel. Het akkoord over de oprichting en de gedragsregels van Urenco werd op 4 maart 1970 getekend. Niemand minder dan de iconische minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns kwam in het stadhuis van Almelo zijn handtekening onder het document zetten. De roemruchte passage in de Almelose geschiedenis werd deze week plotseling nieuws in relatie tot de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne.

6 maart