Ook in het waterschap grijpt BBB de macht

MET VIDEO BBB-lijsttrek­ker Carla Evers: ‘We willen besturen en sluiten geen partij uit, ook GroenLinks niet’

BBB in Overijssel sluit geen enkele partij uit voor het vormen van een coalitie. Ook GroenLinks niet. „Ook bij GroenLinks zitten redelijke mensen”, zegt lijsttrekker Carla Evers nadat zij in Vasse haar stem heeft uitgebracht. Iedere kiezer in dat stembureau dicht haar de victorie toe. Een vraaggesprek.