Ook Preston Palace dicht: ‘Gebruik je gezonde verstand en volg de gezondheidsadviezen op’

Is de Grote Kerk in Almelo de meest gastvrije kerk in Oost-Nederland?

7:06 ALMELO - Na The Voice Of Holland, Het Beste Idee van Nederland en Holland’s Got Talent is er nog een zoektocht in het leven geroepen. De zoektocht naar de meest gastvrije kerk in Oost-Nederland. De Grote Kerk in Almelo maakt een goede kans. De protestantse kerk behoort tot de laatste tien genomineerden. Evenementencoördinator Harry Konijnenbelt weet als geen ander waarom.