‘Oons’ Riky (90) uit Albergen stopt na 60 jaar als Zonnebloemvrijwilliger: ‘De oudjes blijf ik wel bezoeken‚ maar voortaan op mijn eigen manier’

Margreet Overmeen nieuwe D66-wethouder in Almelo: ‘Ik denk dat ik heel goed bij de mannen in het college pas’

Margreet Overmeen (49) is de nieuwe D66-wethouder in Almelo. Zij is de opvolger van Monique van Saane, die plotseling vertrok. Overmeen is vooral voorgedragen om haar bestuurlijke ervaring. Ze was eerder wethouder in de gemeente Hellendoorn en woont in Wierden. „Een kilometer van de grens met Almelo.”