Op de brug bij Gradus: ‘Brugwachter, het mooiste beroep dat er bestaat’

Stinkende stallen? Biobed met houtsnip­pers uit Almelo helpt: simpel, innovatief, biologisch en eindelijk erkend

20 augustus ALMELO - Hij is vijftien jaar bezig geweest met de voorbereiding. Een moeizaam gevecht met de overheid en allerlei lieden die er verstand van moeten hebben. Maar sinds deze zomer mag ondernemer Jan Waayer van JW Espo eindelijk de boer op met zijn biologische luchtfilter voor varkensstallen. „Het systeem is te simpel voor deskundigen. Daarom was het moeilijk erkenning te krijgen. Maar dit biobed werkt. Het is een superproduct.”