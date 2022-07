Op de ‘katwalk’ in Almelo met zelfgemaakte kleding

In optocht door de stad lopen zaterdag vrouwen in eigengemaakte creaties. Ze lopen achter een enorme kat aan. Deze poes van formaat van kunstenaar Randy van Lingen trekt veel bekijks in de winkelstraat. De reuzekat is gemaakt van onder andere kunstgras en oude autobanden. Uiteindelijk wordt het megadier in tweeën gedeeld op de Koornmarkt en verandert in een catwalk, of in dit geval: een katwalk.