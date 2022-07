Op elektrische chopper van Aret ontspannen de Twentse natuur verkennen: ‘Iedereen komt heel vrolijk terug’

NIJVERDAL/ALMELO - Op je dooie gemak op een elektrische chopper de Hellendoornse natuur verkennen? Dat kan, want eigenaar Aret Asik van E-Rebel aan de Willem Alexanderstraat heeft de rijwielen te huur. Volgens de geboren Almeloër is het de ultieme manier om al rijdend de natuur in alle rust te bekijken.

Bedrijfsuitje, familiedag of met vrienden op pad? Het verhuurbedrijf van de 38-jarige Ameloër is van alle markten thuis. Want niet alleen zijn de rijwielen te huur, Asik verkoopt ze ook nog eens. „Op een chopper of scooter kom je heel ontspannen weer terug”, vertelt hij. „Op dit moment zijn we de enige in de buurt die deze vervoersmiddelen verhuren. We hebben routebeschrijvingen van de tocht die je kunt maken, maar je kunt natuurlijk ook je eigen weg kiezen. Het is echt leuk om in stilte en milieuvriendelijk te rijden.”

‘Heel ontspannen’

Die ervaring hebben de twee zussen Evelien ten Hove en Gerlinde Slagman uit Rijssen net achter de rug. Ze hebben een tocht gemaakt van twee uur over de Sallandse Heuvelrug en de Sprengenberg in Haarle. Behendig sturen ze hun choppers weer terug op hun parkeerplek.

Quote Nu hopen we dat ook toeristen en gezinnen de weg naar ons vinden Aret Asik

„Het ging allemaal heel ontspannen”, vertelt Evelien over hun rit. „Je hoeft alleen maar gas te geven en te sturen en je kunt ook nog eens rustig om je heen kijken. Onderweg hebben we heerlijk kunnen kletsen met elkaar, want je hebt verder geen last van een motor dat lawaaiig is die de gesprekken overstemd. Ik denk dat we wel zo'n veertig kilometer hebben gereden.”

Meerdere vestigingen

Het zijn juist die positieve reacties die zijn werk zo mooi maken, vindt Asik. „Iedereen komt van zo’n tochtje heel vrolijk terug omdat het zo relaxed rijdt.” Naast zijn bedrijf in Nijverdal, verhuurt hij ook elektrische choppers in Enschede. „Daar bestaan we al wat langer. En dat loopt goed. We verkopen er ook belegde broodjes en pokébowls bij.”

In Nijverdal waren de openingstijden van zijn zaak tot nu toe beperkt en kon je alleen online terecht voor een reservering. Maar nu het toeristische zomerseizoen geopend is, breidt hij zijn openingstijden uit. „In april zijn we al begonnen met de verhuur via de website. We hebben eerst maar even afgewacht of het zou gaan lopen. Gelukkig liep het vooral in de weekenden de afgelopen maanden gelukkig heel erg goed. Nu hopen we dat ook toeristen en gezinnen de weg naar ons vinden”, aldus Asik.