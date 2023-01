Op zijn vakantieadres in Oostenrijk hoorde Ron Kits dat zijn levenswerk in Almelo in lichterlaaie stond

Het was kort na negen uur vrijdagavond dat Kits gebeld werd door iemand van de centrale. Er woedde brand in een van zijn bedrijven. „Ik zat nietsvermoedend met vrienden in Serfaus en heb meteen een medewerker van me gebeld om te gaan kijken. Die vertelde dat er een kleine brand bezig was en dat hij het hek zou openen, voor de brandweer. Toen hij terugliep van achter het pand, was het inmiddels al doorgeslagen naar meerdere bedrijven en vanaf dat moment is het heel snel gegaan.”