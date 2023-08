Opgelet: N36 gaat in september meerdere keren dicht (maar niet om de veiligheid te verbeteren)

Wat moeten we nu met dit pand aan de Parkweg? Gerard runde daar ooit Hotel Modern: ‘Maak er gewoon weer een goed hotel van met bistro’

Romances bloeiden er op die er later met een bruiloft werden bezegeld. Het waren de hoogtijdagen van Hotel Modern aan de Parkweg in Enschede. Het is het pand dat The Buffoons als thuishaven had, Rodenbach werd en dat nu leegstaat. Gerard Grotenhuis (83), de horecaman die Modern tot the place to be maakte, weet wel wat te doen met het gebouw: „Gewoon weer een mooi hotel met een goede bistro.”