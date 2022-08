Opnieuw uitverkocht vak Heraclessupporters bij uitwedstrijd

met video / update Afvalver­wer­kings­be­drijf in Almelo groten­deels verwoest door zeer grote brand

ALMELO - In een loods op het bedrijvenpark in Almelo is dinsdagavond een grote brand ontstaan. De brandweer is de afgelopen nacht nog uren bezig geweest met bluswerkzaamheden. Inmiddels is het sein ‘brand meester’ gegeven.

10 augustus