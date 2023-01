Opnieuw veel minder jeukklachten over eikenprocessierups in Almelo: bestrijding met gif werkt

ALMELO - Het lijkt er op dat de overlast door eikenprocessierupsen onder controle is. Dit jaar waren er in Almelo opnieuw minder klachten. Het aantal meldingen bedroeg 82. Enige jaren geleden waren er dat nog 1148. Intensieve bestrijding van de jeukrups blijft noodzakelijk, maar Almelo laat de teugels ook een beetje vieren.

‘De aanpak is succesvol en de overlast is beperkt gebleven’, constateert het gemeentebestuur in een evaluatie over de bestrijding van de eikenprocessierups in 2022. Met 82 is het aantal klachten opnieuw gedaald, een jaar eerder kwamen er 95 overlastmeldingen bij de gemeente Almelo. De witte haren van de rups veroorzaken jeuk en uitslag.

Spuiten met Xentari

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt op drie manieren in Almelo. De eerste is preventief, door in het voorjaar bladeren van de eikenbomen te bespuiten met het middel Xentari. Als rupsen dit gif binnen krijgen gaan ze dood. Als er toch nesten en grote colonnes eikenprocessierupsen in de bomen zitten, worden ze weggezogen en vervolgens verdelgd. Vooral op plekken waar ze overlast veroorzaken. De derde manier is natuurlijke vijanden van de rups lokken, zoals de mees, vleermuizen, mieren, spinnen of kevers.

Nestkastjes en vleermuizentil

Aan het vergroten van deze zogeheten biodiversiteit werken verschillende natuurorganisaties en inwoners aan mee. Zo zijn in Almelo de afgelopen jaren honderden nestkastjes voor mezen aan eikenbomen opgehangen. De vogels eten de rupsen. Een ander voorbeeld: Op Landgoed Huize Almelo plaatsten pachters een vleermuizentil. De gemeente Almelo is zelf ook mee aan de slag gegaan. Een ecologische bermbeheerplan is bijna klaar, meldt het evaluatierapport. ‘Dat moet er voor zorgen dat er een rijkere vegetatie gaat ontstaan in de bermen van Almelo. Die niet alleen de biodiversiteit vergroot, maar ook meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups herbergt’.

Cijfers spreken boekdelen

De gemeente Almelo blijft in 2023 Xentari gebruiken, hoewel het middel omstreden is. Het ook gif zou ook andere insecten doden. Een aantal gemeenten heeft Xentari daarom in de ban gedaan. Uit cijfers van dit jaar blijkt dat het middel in ieder geval goed helpt tegen de eikenprocessierups. In de 136 Almelose straten waar alle bomen waren bespoten moesten 7 nesten worden verwijderd. In 181 straten waar bomen deels met Xentari zijn behandeld moest de grote zuiger er 190 keer aan te pas komen.

Proef met minder gif

Toch gaat Almelo komende voorjaar minder spuiten. Als proef wordt op plekken in de stad waar het afgelopen jaar geen nesten zijn gesignaleerd, en dus ook geen meldingen kwamen, preventieve behandeling met Xentari achterwege laten. Met andere woorden: de gemeente wil geen gif spuiten, als het niet nodig is. Bovendien kan dat ook een besparing opleveren. Dat neemt niet weg dat bestrijding van de eikenprocessierups Almelo komend jaar naar verwachting 100.000 euro gaat kosten.