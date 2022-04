Oproer kraait bij Heracles, na ‘kille brief’ bestuur: ‘Onze club dreigt verder af te glijden’

beëdigd in raad Gemeente­raad Almelo mocht jurist Middelkamp niet weigeren: ‘Het was een gevecht waar de vonken vanaf vlogen’

ALMELO - Na veel commotie is Marcel Middelkamp tóch toegelaten tot de gemeenteraad van Almelo. De jurist is dinsdagavond beëdigd, nadat hij eerder vanwege een nevenfunctie was geweigerd. Ten onrechte, blijkt na een ‘keihard gevecht’ dat Middelkamp over zijn benoeming voerde.

12 april