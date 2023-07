Opschudding over gokreclame bij Twents beachvolleybalfestijn: ‘Ongepast, er spelen ook kinderen’

Medewerker en studenten Saxion veroor­deeld voor grootscha­li­ge handel in gestolen tentamens: ‘Reputatie hogeschool in geding’

Wat begon als vriendendienst en mondde uit tot de grootste tentamenfraude in Twente. De rechtbank in Almelo veroordeelt een medewerker en drie studenten tot taakstraffen voor hun rol in de handel in gestolen toetsen van Hogeschool Saxion.