Opstap richting Tour de France? Wie weet rijden er bij deze wielerclinic in Almelo wel toptalenten tussen

De medewerkers van de stichting Ready2race - onderdeel van Jumbo-Visma - en vrijwilligers van De Zwaluwen ontvangen deze week op wielerparkoers De Sumpel 200 kinderen, onder wie groep 8 van basisschool De Weier. Ze zetten een helm op hun hoofd, stappen op een racefiets en vervolgens leren ze via allerlei oefeningen onder meer beter sturen, een bochtje rijden en ze doen een wedstrijd wie het langzaamste is. En natuurlijk mogen ze ook nog eens knallen over de wielerbaan.