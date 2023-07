Organisatie Wiezo neemt geen risico en sluit centrum om te grote drukte te voorkomen

Heracles in oefenwed­strijd niet opgewassen tegen degradant Cambuur: 4-1 nederlaag voor Almeloërs

Heracles heeft zaterdagmiddag in Leeuwarden het tweede ‘serieuze’ oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Eredivisie-degradant Cambuur was met 4-1 te sterk voor de kampioen van het afgelopen seizoen in de eerste divisie. Voor de Almelose ploeg scoorde Sven Sonnenberg het enige doelpunt.