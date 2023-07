Oud-Bornerbroeker en penningmeester K. was vooral goed voor zichzelf; ruim 90.000 euro verdwenen

Vrienden voor het leven uit Tubbergen zetten veilige vaste baan opzij, voor avontuur in nieuwe onderne­ming

Ze kennen elkaar van haver tot gort: Jan Hulshof en Emiel Mensink, beiden 36, beiden geboren en getogen in Tubbergen. Het zijn vrienden voor het leven, die het aandurven een leven in loondienst op te geven: met de oprichting van JW Promo ging een droom in vervulling: de eerste maanden draaide het bedrijf boven verwachting.