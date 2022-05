Oud-directeur Nico-Jan Hoogma staat open voor terugkeer bij Heracles: ‘De degradatie doet pijn’

Nico-Jan Hoogma stopt per 1 juli als directeur topvoetbal van de KNVB. Hij liet half april via deze krant weten dat hij openstaat voor een terugkeer naar Heracles. Voorzitter Hans Bredewoud van Heracles bevestigde later een gesprek met Hoogma, maar Bredewoud meldde dat er in de huidige organisatie binnen Heracles geen plaats is voor een rentree.