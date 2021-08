Oud-rechter Ger Vermeulen uit Almelo: ‘Democratie afdwingen in Afghanistan? Denk drie keer na!’

Vrij vlot een huurwoning in Almelo; na zeven maanden zoeken krijg je de sleutel

26 augustus ALMELO - Het aantal mensen dat naarstig op zoek is naar een sociale huurwoning in Almelo is in een jaar tijd met tien procent gestegen, naar ruim 3400. Toch is de kans groot dat nieuwe huurders vrij vlot de sleutels ontvangen. Gemiddeld is de wachttijd in Almelo zeven maanden.