Oud-spelers Heracles zitten middenin coronacrisis: ‘Er gaan steeds meer mensen dood’

Sint Joseph waarschuwt voor escalatie overlast bewoner in Almelose flat

17:10 ALMELO - De lijst van incidenten is oneindig. Agressie richting bewoners, bedreiging, schreeuwen, bonken op deuren, zwalken over straat, vernieling van het trappenhuis, gooien met bloempotten, nachtelijk lawaai en ga zo maar door. Woningstichting Sint Joseph is het spuugzat en wil de verguisde bewoner via een kort geding meteen uit het flatgebouw aan de Rembrandtlaan zien te krijgen. Het woord is aan de rechter.