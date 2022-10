Oude schoolgebouwen in Almelose wijk Schelfhorst worden gesloopt, Plegt gaat er dertig patiowoningen bouwen

Almelose gevangenis Karelskamp weert kinderteke­nin­gen om ‘zombiedrug’ buiten te houden

ALMELO - Liefdesbrieven, kindertekeningen of verjaardagskaarten. De gevangenen in de Almelose Karelskamp krijgen niet meer het origineel maar een kopietje. Zo wil de directie voorkomen dat de zombiedrug ‘spice’ in de cellen belandt. Dealers drenken de papieren in de gevaarlijke harddrugs en smokkelen het zo de gevangenis in.

24 september